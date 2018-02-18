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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية

الأحد، 18 فبراير 2018 10:57 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية جمارك - أرشيفية


كتب أحمد يعقوب
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أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة برئاسة أسامة مصطفى مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

 

وقال بيان للجمارك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة القادمة من تركيا اشتبه أحمد عمر مأمور تفتيش الركاب فى راكبين مصريين قادمين من تركيا، وبالعرض على سامى صبحى نائب المدير الإدارى ومصطفى الجندى مدير إدارة الخط الأخضر، كلفا أحمد سيد مأمور تفتيش الركاب لتفتيش حقائبهما، حيث تبين وجود 20 ألف قطعة مستلزم طبى عبارة عن شبكات ولواصق طبية مخفاة بين طيات الملابس وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 250 ألف جنيه.

 

وقرر إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 69 لسنة 2018، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.


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