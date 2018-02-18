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جامعة قناة السويس تحقق المركز الأول فى الطاقة والثانى فى التنمية

الأحد، 18 فبراير 2018 10:56 م
جامعة قناة السويس تحقق المركز الأول فى الطاقة والثانى فى التنمية جانب من الفائزين


الإسماعيلية – جمال حراجى
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حصدت جامعة قناة السويس المركز الأول فى مجال الطاقة والمركز الثانى فى مجال التنمية الاقتصادية، وذلك خلال مؤتمر شباب الجامعات المصرية "التحديات والحلول لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والذى أقيم بالتعاون مع مجلس الوزاء المصرى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت رعاية الدكتورخالد عبد الغفّاروزيرالتعليم العالى والبحث العلمى وبدعم من الدكتورممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورطارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور محمد مصطفى الباز منسق الوفد الجامعى لجامعة القناة فى بيان للجامعة، أن الطالب حسين أبو المجد حسين بكلية الهندسة حصل على المركزالأول بمجال الطاقة، وحصلت نيرة محمد احمد أبوسليمة - كلية الطب البيطرى - المركز الثانى بمجال التنمية الاقتصادية، وميادة رضا محمد عطية - كلية الهندسة فى مجال التنمية العمرانية، وناريمان احمد حسانين محمد - كلية الآداب فى مجال التعليم والتدريب.

وتضمن المؤتمر مشاركة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية، وبمشاركة بعض من الوزراء ونوابهم ومستشارينهم التابعين للوزارة ورؤساء الجامعات ورئيس الجامعة الأمريكية، وعميد الجامعة الأمريكية.

وقال الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة إن المؤتمر يمثل نشاط طلابى يشارك فيه الطلبة من مختلف الجامعات المصرية، ويهدف إلى تنمية الوعى السياسى لديهم، ويناقش هذا العام استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، والوصول إلى حلول للتحديات التى تواجه الدولة لتنفيذها.

وفى نهاية المؤتمرتم تكريم جميع المشاركين فى المؤتمر المنسق وطلاب الجامعة.

 

 


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