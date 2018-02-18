جامعة سوهاج تختتم فعاليات مسابقة ابن الهيثم للأفكار العلمية





سوهاج محمود مقبول

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات مسابقة ” أبن الهيثم للأفكار العلمية “ في البحث العلمي والتصميم الهندسي، للعام الثاني على التوالي، والتي نظمتها كلية العلوم بالتعاون مع المركز الإستكشافى للعلوم، و وزارة التربية والتعليم في الفترة من 17-18 فبراير الحالى، وذلك بحضور الدكتور أحمد محمد سليمان عميد الكلية عمر شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ، عمرو شلتوت مدير عام التربية والتعليم، د. ابراهيم حمد الله مدير المركز الاستكشافي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب المتسابقين.

وقال الدكتور أحمد عزيز أن الجامعة تسعى لتبني الأفكار التطبيقية القابلة للتنفيذ، و إلقاء الضوء على الأفكار الحديثة والمبتكرة من داخل وخارج الجامعة، وصقلها ووضعها فى اطار علمي مناسب يساعد في تنفيذها وتسويقها علي ارض الواقع .

وأضاف عزيز أن الجامعة تقوم بحلقة تواصل بينها وبين المجتمع الخارجي، كالمراكز الإستكشافية و مديرية التربية والتعليم واكاديمية البحث العلمي، لذلك تم عمل وحده نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بالجامعة .

وأوضح الدكتور أحمد محمد سليمان عميد كلية العلوم أن المسابقة تهدف لتشجيع طلاب التعليم قبل الجامعي والجامعي على الإهتمام بالعلوم والبحث العلمي، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم على تحويل الأفكار والابتكارات إلى واقع ملموس يخدم المجتمع، بالإضافة إلى تحسين مهاراتهم الشخصية.

وأ وضح الدكتورعمر الحادي رئيس المسابقة أن المسابقة تنظم للعام الثاني بناء على بروتوكول التعاون مع المركز الاستكشافي للعلوم بالمحافظة، والذي من شأنه رعاية الابتكارات العلمية والبحث العلمي للطلاب الموهوبين والمخترعين حيث شهدت المسابقة نجاحاً كبيراً العام الماضي، لذلك تم تعميمها على مستوى جمهورية مصر العربية

واشارالدكتور علاء االمشنب منسق المسابقة إلى أن 65 بحث تقدم للمسابقة بعدد 65 طالب تم تقسيمهم لمجموعات من قبل لجان كلية العلوم في مجالات ‘‘ الكيمياء – الفيزياء – تكنولوجي والرياضة – البيولوجي ‘‘ .

وقد اسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالبة الانا أمجد يوسف غالي، بأقوى مشروع في مجال الربوت، والطالب حسن البدري عابدين في مجال الفيزياء وفي الختام تم توزيع الجوائز والدروع علي الطلاب الفائزين ولجنة التحكيم و المشرفين علي المشروعات الفائزة.