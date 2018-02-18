جامعة المنصورة تستضيف اللقاء التنويرى الثانى للتعريف بمشروع HOPES





الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، وفد المجلس الثقافى البريطانى، والذى يضم كلا من هارى هينز المدير الإقليمى لمشروع (HOPES) فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هالة أحمد المدير الأكاديمى للمشروع، بحضور الدكتورة سماح السعيد منسق المشروع بجامعة المنصورة.

وبدأت فعاليات اللقاء بمدرج الدكتور المهدى البسوسى بمستشفى الأطفال بالإعلان عن قبول الدفعة الثالثة للمشروع بجامعة المنصورة.

وتعد جامعة المنصورة أول جامعة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفذ المشروع بالإضافة لوجود 5 طلاب حاصلين على منح ماجستير من إجمالى 19 منحة على مستوى الجمهورية، مقدمة للطلاب السوريين الدارسين بجامعة المنصورة. وسوف يتم عقد اختبار لتحديد المستوى للمقبولين ببرنامج (HEEAP) بعد إعلان أسماء المقبولين بالمنحة.