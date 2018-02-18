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جامعة أسيوط تحتفل بـ"يوم زراعة الكبد" بمستشفى الراجحى الجامعى

الأحد، 18 فبراير 2018 03:00 ص
جامعة أسيوط تحتفل بـ"يوم زراعة الكبد" بمستشفى الراجحى الجامعى الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة


أسيوط ـ محمود عجمى
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تشهد جامعة أسيوط، اليوم الأحد، وقائع الاحتفال بيوم زراعة الكبد والذى تنظمه مستشفى الراجحى الجامعى للكبد والجهاز الهضمي، وذلك برعاية وحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى مدير المستشفى، وذلك بمشاركة عدد من المتبرعين والمرضى وذويهم وكوكبة من الأطباء.

وقال الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إن الاحتفال بيوم زراعة الكبد يأتى تتويجاً للجهد والعمل الدؤوب الذى تقدمه مستشفى الراجحى الجامعى للكبد، والتى نجحت فى تقديم خدمة طبية متميزة وفائقة للملايين من المرضى المترددين عليها من شتى محافظات صعيد مصر، وذلك بفضل صفوة من أمهر الأطباء والاستشاريين والذين نجحوا فى إجراء أصعب العمليات الجراحية وأكثرها تعقيداً ودقة.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب فوزى أن مستشفى الراجحى الجامعى للكبد تواصل مسيرتها الرائدة فى تنفيذ برنامج زراعة الكبد والذى بداً فى عام 2014 ونجح حتى الآن فى إجراء 14 حالة زراعة كبد، وذلك بالتعاون مع فريق طبى متخصص فى زراعة الكبد من مستشفى عين شمس التخصصى برئاسة الدكتور محمود المتينى وبمشاركة نخبة من الأطباء المهرة وأطقم التمريض المدربة على مستوى عال من الحرفية والمهارة.


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