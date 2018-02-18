تكليف معتز النجار برئاسة لجنة الوفد ببندر دمنهور





البحيرة – جمال أبو الفضل وناصر جودة

أصدر المحاسب فتحى مرسى رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد ، قرارا بتكليف الدكتور معتز النجار عضو مجلس النواب برئاسة لجنة الوفد ببندر دمنهور، خلفا لمجدى صبرى، رئيس لجنة حزب الوفد ببندر دمنهور الذى قدم استقالته.

وكان مجدى صبرى رئيس لجنة الوفد ببندر دمنهور قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس للجنة الحزب الفرعية، ومن عضويته بالحزب، إلى فتحى مرسى رئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة البحيرة.

وقال صبرى فى استقالته: "لظروف خاصة اتقدم باعتذارى عن رئاسة اللجنة الفرعية للحزب ببندر دمنهور، وأتقدم أيضا باستقالتى من حزب الوفد".