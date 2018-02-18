تفاصيل قتل طفلة 5 سنوات على يد تباع بالمنوفية بعد فشل محاولة اغتصابها

المنوفية – محمود شاكر

دفعت طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها حياتها ثمنا لشهوات ذئب بشرى لم يتجاوز السادسة عشرة من عمرة، بمحافظة المنوفية بعدما استدرجها لمنزله لاغتصابها متجردا من كل معانى الإنسانية، إلا أن صراخها بالرفض كان سببًا فى إنهاء حياتها فكتم أنفاسها، وضربها بسكين لتسقط غارقة فى دمائها، فأخفى جثتها فى دولابه حتى يتخلص منها ليلا بأحد المصارف إلا أنه تم القبض عليه متلبسا بالجريمة.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة المباحث الجنائية بتلقيه بلاغا من "عبد النبى ع" بتغيب ابنته رودينا 5 سنوات، وتم تحرير المحضر رقم 4753 جنح مركز قويسنا، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد الحميد أبو موسى رئيس المباحث الجنائية، والمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز قويسنا، والنقيب أحمد الغباشى معاون المباحث.

وتبين من التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة "ح ص ش " 16 سنة، تباع على جرار زراعى، ومقيم بقرية مصطاى، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف أن والديه منفصلين ويسكن مع والده بمفردهما بعد أن تزوجت شقيقاته، لافتًا إلى أنه يوم الواقعة، عاد إلى منزله فوجد ابنة جارهم المجنى عليها تلعب فى الشارع، فاستدرجها لمنزله وحاول الاعتداء عليها ولمس أجزاء من جسدها، إلا أنها صرخت، فكممها خوفا من افتضاح أمره، وطعنها عدة طعنات بالسكين أودت بحياتها، وقام بإخفائها فى الدولاب حتى يأتى الليل ليقوم بإلقائها فى المصرف المائى بالقرية، ولكنه تم القبض علية قبل أن يقوم بالتخلص من الجثة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس الطالب 4 أيام على ذمة التحقيقات،

وينتظر الأهالى تشريح جثمان الطفلة داخل مستشفى قويسنا، تمهيدا لدفنها بمقابر الأسرة.