"تعليم شمال سيناء": امتحانات الثانوية والدبلومات خارج المحافظة حال استمرار العمليات





شمال سيناء محمد حسين

صرحت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء لـ "اليوم السابع" إن نقل امتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات خارج المحافظة سيتم فى حال استمرار العمليات الأمنية فى المحافظة لموعد انعقاد الامتحانات.

جاء ذلك إثر إعلان وزير التعليم اليوم أنه سيتم نقل امتحانات الثانوية العامة والشهادات من شمال سيناء لمحافظات مجاوره.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء أنها تواصلت مع قيادات الوزارة وتم تفسير تصريحات الوزير على أن النقل سيتم فى حال استمرار العمليات الأمنية فقط وهو تأكيد أن الوزارة معنية ومهتمة بطلبة المحافظة.