video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعرف على قائمة أغنى 10 أشخاص فى العالم لعام 2018

الأحد، 18 فبراير 2018 09:34 ص
تعرف على قائمة أغنى 10 أشخاص فى العالم لعام 2018 جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

نشر موقع "بلومبرج" الأمريكى، قائمة بأغنى 50 شخصا فى العالم، معتمدة على ألا يقل صافى الأصول عن 19.8 مليار دولار، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد.

والموقع ذكر بأن ثروات أغنى سكان العالم زادت بمقدار تريليون دولار أمريكى فى 2017، أى بأربعة أضعاف من ربح 2016، أى بزيادة وصلت إلى 23% على مؤشر الموقع، فبحسب ما جاء فى حسابات "Bloomberg Billionaires Index"، التى رصدت قائمة بأسماء أغنى 50 شخصا فى العالم.

وتضمنت قائمة أغنى 10 شخصيات كل من جيف بيزوس، مؤسس شركة "Amazon.com"، الذى إحتل صدارة القائمة بقيمة صافية وصلت إلى 121 مليار دولار أمريكى، وليأتى فى المركز الثانى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت بقيمة صافية وصلت إلى 91.1 مليار دولار أمريكى، وليحتل صاحب شركة "Berkshire Hathaway" وارن بافت، المرتبة الثالثة بثروة وصلت إلى 86.1 مليار دولار.

وحل رابعًا مارك زوكربيرج، مؤسس موقع "Facebook.com" بثروة صافية وصلت إلى 74 مليار دولار أمريكى، وليحتل أمانسيو أورتيجا، صاحب شركة "Inditex" المختصة بالأزياء المرتبة الرابعة بثروة وصلت إلى 71.3 مليار دولار أمريكى، وجاء سادسا كارلوس سليم، صاحب أكبر مشغل لشبكة الهواتف المحمولة فى أمريكا الجنوبية "America Movil" بثروة وصلت إلى 66.2 مليار دولار أمريكى.

واحتل المرتبة السابعة، برنار أرنو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة "LVMH LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton" بثروة صافية وصلت إلى 64.7 مليار دولار أمريكى، وثامنًا جاء، لارى إليسون صاحب شركة "Oracle Corp"، ثانى أكبر شركة متخصصة فى صناعة البرمجيات بعد شركة مايكوسوفت، وبصافى أرباح وصل إلى 55.1 مليار دولار أمريكى.

فيما حل، لارى بايج الرئيس التنفيذى لشركة "ألفابت"، التى تملك شركة "جوجل"، فى المرتبة التاسعة، بصافى أرباح وصل إلى 53.2 مليار دولار أمريكى، وفى المرتبة العاشرة، حل زميل بايج فى الشركة، ورئيس الشركة سيرجى برين، بصافى أرباح وصل إلى 51.9 مليار دولار أمريكى، هذا وخلت قائمة الخمسين الأغنى فى العالم من تواجد أى شخصية عربية بحسب بيانات الموقع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوكسفام: 1% من أثرى أغنياء العالم يمتلكون 82% من الثروات

أغنياء العالم أضافوا تريليون دولار لثرواتهم بـ2017 ومؤسس أمازون بالمقدمة

جارديان: ثروة 0.1% من أغنياء العالم مدفوعة من الطبقات الأكثر فقرا

الجمعة الأهم فى تاريخ مؤسس "أمازون".. "جيف بيزوس" يزيح "بيل جيتس" من قمة أغنياء العالم.. ثروته تتخطى الـ 100 مليار دولار بفضل مبيعات الـBlack Friday.. وتوقعات بأن يصبح تريليونير خلال 25 عاما

اخبار عالمية

قائمة العشرة الاغنى

اغنى شخصيات بالعالم

موقع بلومبرج الامريكى

اخبار العالم

اخبار امريكا

جوجل

فيس بوك

شركة امازون

شركة اوركل

بيل جيتس



لا تفوتك
تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة