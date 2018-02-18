تعرف على قائمة أغنى 10 أشخاص فى العالم لعام 2018





وكالات الأنباء

نشر موقع "بلومبرج" الأمريكى، قائمة بأغنى 50 شخصا فى العالم، معتمدة على ألا يقل صافى الأصول عن 19.8 مليار دولار، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد.

والموقع ذكر بأن ثروات أغنى سكان العالم زادت بمقدار تريليون دولار أمريكى فى 2017، أى بأربعة أضعاف من ربح 2016، أى بزيادة وصلت إلى 23% على مؤشر الموقع، فبحسب ما جاء فى حسابات "Bloomberg Billionaires Index"، التى رصدت قائمة بأسماء أغنى 50 شخصا فى العالم.

وتضمنت قائمة أغنى 10 شخصيات كل من جيف بيزوس، مؤسس شركة "Amazon.com"، الذى إحتل صدارة القائمة بقيمة صافية وصلت إلى 121 مليار دولار أمريكى، وليأتى فى المركز الثانى بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت بقيمة صافية وصلت إلى 91.1 مليار دولار أمريكى، وليحتل صاحب شركة "Berkshire Hathaway" وارن بافت، المرتبة الثالثة بثروة وصلت إلى 86.1 مليار دولار.

وحل رابعًا مارك زوكربيرج، مؤسس موقع "Facebook.com" بثروة صافية وصلت إلى 74 مليار دولار أمريكى، وليحتل أمانسيو أورتيجا، صاحب شركة "Inditex" المختصة بالأزياء المرتبة الرابعة بثروة وصلت إلى 71.3 مليار دولار أمريكى، وجاء سادسا كارلوس سليم، صاحب أكبر مشغل لشبكة الهواتف المحمولة فى أمريكا الجنوبية "America Movil" بثروة وصلت إلى 66.2 مليار دولار أمريكى.

واحتل المرتبة السابعة، برنار أرنو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة "LVMH LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton" بثروة صافية وصلت إلى 64.7 مليار دولار أمريكى، وثامنًا جاء، لارى إليسون صاحب شركة "Oracle Corp"، ثانى أكبر شركة متخصصة فى صناعة البرمجيات بعد شركة مايكوسوفت، وبصافى أرباح وصل إلى 55.1 مليار دولار أمريكى.

فيما حل، لارى بايج الرئيس التنفيذى لشركة "ألفابت"، التى تملك شركة "جوجل"، فى المرتبة التاسعة، بصافى أرباح وصل إلى 53.2 مليار دولار أمريكى، وفى المرتبة العاشرة، حل زميل بايج فى الشركة، ورئيس الشركة سيرجى برين، بصافى أرباح وصل إلى 51.9 مليار دولار أمريكى، هذا وخلت قائمة الخمسين الأغنى فى العالم من تواجد أى شخصية عربية بحسب بيانات الموقع.