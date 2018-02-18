video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: روسيا نجحت فى زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة

الأحد، 18 فبراير 2018 05:02 م
ترامب: روسيا نجحت فى زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

 ندد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأحد، بالتحقيقات وبجلسات الاستماع فى الكونجرس الأمريكى حول تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معتبرا أن موسكو تحقق نجاحا يفوق "أقصى ما كانت تحلم به" إذا كانت تنوى فعلا زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة.

وصباحا كتب ترامب تغريدة على تويتر قال فيها "إنهم يموتون من الضحك فى موسكو، استفيقى يا أمريكا !".

وجاءت التغريدة ضمن سلسلة تغريدات أطلقها الرئيس الأمريكى بعد اتهام المحقق الخاص روبرت مولر الجمعة 13 روسيا بالتورط فى مؤامرة تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016.

ويورد القرار الاتهامى بالتفاصيل جهودا روسية حثيثة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى وعملاء ميدانيين من اجل تعميق الانقسامات السياسية بهدف ترجيح كفة ترامب على حساب المرشحة الرئاسية الديموقرطية هيلارى كلينتون.

وكان ترامب امتنع حتى الآن عن اتهام روسيا بشكل مباشر على الرغم من أن قادة الأجهزة الاستخبارية الأمريكية حذروا من أن التدخل الروسى مستمر ومن المرجح أن يطاول انتخابات منتصف الولاية الأمريكية. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن بوست: ترامب يوبخ ماكماستر بعد تصريحاته عن التدخل الروسى

نائب ترامب: الرئيس سيلتقى حكام الولايات لبحث مسألة أمن المدارس

فيديو.. ترامب يدفع ميلانيا بكتفه فى ظل التوتر على خلفية فضيحته الجنسية

امريكا

روسيا

اخبار امريكا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة