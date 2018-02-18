ترامب: روسيا نجحت فى زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة





واشنطن (أ ف ب)

ندد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأحد، بالتحقيقات وبجلسات الاستماع فى الكونجرس الأمريكى حول تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معتبرا أن موسكو تحقق نجاحا يفوق "أقصى ما كانت تحلم به" إذا كانت تنوى فعلا زرع الشقاق داخل الولايات المتحدة.

وصباحا كتب ترامب تغريدة على تويتر قال فيها "إنهم يموتون من الضحك فى موسكو، استفيقى يا أمريكا !".

وجاءت التغريدة ضمن سلسلة تغريدات أطلقها الرئيس الأمريكى بعد اتهام المحقق الخاص روبرت مولر الجمعة 13 روسيا بالتورط فى مؤامرة تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016.

ويورد القرار الاتهامى بالتفاصيل جهودا روسية حثيثة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى وعملاء ميدانيين من اجل تعميق الانقسامات السياسية بهدف ترجيح كفة ترامب على حساب المرشحة الرئاسية الديموقرطية هيلارى كلينتون.

وكان ترامب امتنع حتى الآن عن اتهام روسيا بشكل مباشر على الرغم من أن قادة الأجهزة الاستخبارية الأمريكية حذروا من أن التدخل الروسى مستمر ومن المرجح أن يطاول انتخابات منتصف الولاية الأمريكية.