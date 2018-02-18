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ترامب: "إف بى آى" أغفل الإشارات المرسلة من مرتكب جريمة فلوريدا

الأحد، 18 فبراير 2018 09:28 ص
ترامب: "إف بى آى" أغفل الإشارات المرسلة من مرتكب جريمة فلوريدا ترامب وحادث فلوريدا


واشنطن(أ ش أ)
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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،أن مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) أغفل كل المؤشرات التى رجحت احتمال تنفيذ مرتكبى حادث إطلاق النار بفلوريدا لمخططاته.

وقال ترامب فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إنه " من المحزن للغاية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالى قد غفل عن العديد من الإشارات المرسلة من مطلق النار فى مدرسة فلوريدا، هذا غير مقبول ".

وأضاف ترامب أن " مكتب التحقيقات الفيدرالى امضى الكثير من الوقت فى محاولة اثبات تدخل روسيا فى حملته الانتخابية " .

وتأتى تصريحات ترامب بعد أن اعترف مكتب التحقيقات الاتحادى، بأنه تلقى معلومات عن مطلق النار، ولكن تلك المعلومات لم تلق متابعة من أحد.


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