تجديد حبس تاجر خردة وآخرين 15 يوما بتهمة سرقة حديد سور القلعة بالخليفة





كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تاجر خردة وعاملين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حديد سور القلعة بمنطقة الخليفة.

فيما تواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، برئاسة المستشار شادى المهدى، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تحقيقاتها مع تاجر خردة وعاملين، لاتهامهما بسرقة حديد سور القلعة بمنطقة الخليفة.

وكشفت تحقيقات إسلام شكرى مدير النيابة، أن أحد المتهمين سرق حديد سور القلعة مقطعًا إياه بآلة حديدية، والتوجه لبيعه فى محل حديد وخردوات فى منطقة الخليفة يمتلكه تاجر ونجله واشتروه منه، وعقب ذلك تبين أنه مسروق، وتم ضبطهم والإرشاد عنه.

وأمام المحقق أنكر التاجر ونجله معرفتهما بالحديد المسروق، مؤكدين أنهما حسنا النية، واشترياه باعتباره حديد خردة، وهذه أول مرة يتم التعامل مع المتهم الأول وشراء مسروقات منه، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على تاجر خردة وعاملين بتهمة سرقة حديد سور القلعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.