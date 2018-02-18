تأجيل دعوى إلزام " العدل" و" المحامين" بتسجيل شركات المحاماة لـ 8 ابريل

تأجيل دعوى إلزام " العدل" و" المحامين" بتسجيل شركات المحاماة لـ 8 ابريلالأحد، 18 فبراير 2018 05:54 م
محكمة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلى، والتى تطالب بإلزام كلا من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة، لجلسة 8 أبريل المقبل.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 7888 لسنة 69 قضائية، إن امتناع الجهات الإدارية ممثلة فى وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوى على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الذى ألزم النقابة بقيد هذه الشركات فى سجلاتها.
وأضافت الدعوى، أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نص فى المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردًا أو شريكًا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
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