بلتون: طرح وثائق صندوق "الرياضة" للاكتتاب بقيمة أولية 250 مليون جنيه





كتب هانى الحوتى

أعلن بنك مصر، عن إطلاق أول صندوق استثمار خيرى "صندوق الرياضة المصرى" مرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها ثم إنفاق العائد على دعم نهضة الرياضة المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الأحد.

حضر المؤتمر كلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر مؤسس الصندوق، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وسامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، ويهدف الصندوق لدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها على الخريطة الرياضية العالمية، ويأتى ذلك فى إطار خطة عمل تم وضعها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية.

ويسعى الصندوق للوصول إلى هدفه الرئيسى من خلال برنامج مخطط له على كافة المستويات للوصول إلى أقصى درجات التفوق الرياضى العالمى وبالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية واتحادات الألعاب المعنية ووزارة الشباب والرياضة، وذلك من خلال توجيه الدعم الفنى والمادى لمساندة اللاعبين والفنيين، والمساهمة فى تمويل دورات تدريبية على مستوى عالمى فى كافة مجالات صناعة البطل الرياضى بهدف إعداد لاعبين مصريين قادرين على المنافسة الأوليمبية والعالمية ليكونوا سفراء لمصر فى الخارج؛ ويهدف الصندوق لوصول المستفيدين من هذا البرنامج إلى 70 شاب مصرى خلال الـ 3 سنوات الأولى من إطلاقه، والتعاون مع الاتحادات الرياضية المصرية للمساهمة فى تمويل تطوير النظم الإدارية والتسويقية بها.

ومن الجدير بالذكر أن "صندوق الرياضة المصرى" يتخذ شكل صندوق ملكية خاصة مدته 16 عاماً قابلة للتجديد وذلك وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال المصرى ولائحته التنفيذية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك برأس مال مدفوع بقيمة 5 مليون جنيه كمرحلة أولى (مساهمة بنك مصر فى شركة الصندوق)، وذلك حتى يتمكن الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب بقيمة أولية 250 مليون جنيه فى النصف الأول من العام كمرحلة أولى من الخطة التى تستهدف زيادة حجم الصندوق إلى مليار جنيها مصريا عبر ثلاثة مراحل خلال 18 شهراً من إطلاقه.

وسيتم طرح الوثائق للاكتتاب كمرحلة أولى فى مارس 2018، معتمدا فى ذلك على البنوك والمؤسسات المصرية والأجنبية بالإضافة الى المستثمرين المؤهلين من الأفراد، وتليها المرحلة الثانية فى النصف الثانى من عام 2018 والثالثة فى الربع الأول من عام 2019، وسيتم استثمار الأموال المجمعة فى أدوات الدين والدخل الثابت بشكل أولى.

وتتولى شركة مصر بلتون لإدارة صناديق الاستثمار أعمال ومسئوليات مدير الاستثمار، كما يتولى مكتب الاينس للمحاماة أعمال المستشار القانونى للصندوق بالإضافة إلى شركتى إرنست أند يونج وبايكر تيلى كمراقبى حسابات، وسيتم التنسيق من خلال مجلس إدارة الصندوق مع الرعاة والمنظمات الدولية لدعم أنشطة الصندوق مباشرة سواء من خلال دعم نقدى أو عينى.

هذا ويأتى تأسيس بنك مصر لصندوق الرياضة المصرى من منطلق دوره الريادى فى المسئولية الوطنية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها البنك، وبما يمثله من ركيزة كأحد قوائم النمو والتقدم فى كافة المجالات.