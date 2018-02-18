بالصور.. السفير جمال عبد الرحيم يحصل على الماجستير فى "مسئولية الاحتلال"الأحد، 18 فبراير 2018 12:16 ص
السفير جمال عبد الرحيم يحصل على الماجستير
كتب محمود الضبع
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قبل توجهه إلى استلام مهام عمله الجديد سفيراً لمصر لدى ماليزيا ناقش الباحث السفير "جمال عبد الرحيم متولى" نائب مساعد وزير الخارجية، إطروحته لنيل درجة الماجستير فى القانون من كلية الحقوق جامعة القاهرة تحت عنوان المسئولية الدولية لإسرائيل كسلطة احتلال فى الضفة الغربية: تطبيق على حالة المستوطنات.
تكونت لجنة المناقشة والحٌكم من الأستاذ الدكتور مفيد شهاب استاذ القانون الدولى العام ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير الدولة للمجالس النيابية، والأستاذ الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق.
تحت إشراف الأستاذ الدكتور "محمد سامح عمرو" رئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة القاهرة.
حضر المناقشة لفيف من الشخصيات العامة السفير.. محمد عز الدين مساعد وزير الخارجية الأسبق والد السفير الأستاذ عبد الرحيم محمد وحرم السفير الدكتورة منال متولى خبيرة الطاقة والمستشار محمد ضياء نائب السفير المصرى بالمملكة العربية السعودية وحرمة السيدة سارة ضياء والمهندس أبو بكر إبراهيم عليوة بوزارة الخارجية والدكتور محمود خيرى جامعة الأزهر الشريف والإعلامى مصطفى ميزار قناة النيل للأخبار.
وبعد مناقشة الباحث خلت اللجنة للمداولة وقررت منحه درجة الماجستير بتقدير امتياز مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية المتخصصه لأهمية الرساله واعتبارها مرجعاً هاماً فى القضية الفلسطينية.
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