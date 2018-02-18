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الأحد، 18 فبراير 2018 09:57 م
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انقلاب مدرعة عسكرية تركية فى نهر الفرات وفقدان اثنين

الأحد، 18 فبراير 2018 09:06 م
انقلاب مدرعة عسكرية تركية فى نهر الفرات وفقدان اثنين مدرعة تركية


كتب محمد جمال ووكالات
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أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش التركي اليوم الأحد، فقدان جنديين تركيين في منطقة أقجة قلعة بولاية أورفا الحدودية جنوب شرق البلاد وعدم التمكن من العثور عليهما بسبب الفيضانات.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة سبوتنيك الروسية "لم يتم العثور على الجنديين الذين فقدا أثناء أداء مهمة المناوبة في منطقة أقجة قلعة بولاية أورفا وذلك بسبب تحول الأمطار الغزيرة إلى فيضانات".

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات البحث عن الجنديين المفقودين متواصلة.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت، أن مدرعة عسكرية كانت تقل 4 جنود انقلبت بسبب مياه نهر الفرات التي فاضت إثر الأمطار الغزيرة في ناحية أقجة قلعة بولاية أورفا الحدودية مع سوريا وذلك أثناء توجههم لتبادل المناوبة، مشيرة إلى أن اثنين من الجنود قد تمكنا من الخروج من المركبة بمفردهما في حين جرفت المياه الجنديين الآخرين إلى النهر.

ولفتت الوسائل إلى عدم تمكن فرق الإنقاذ من العثور على الجنديين المفقودين إذ من الممكن أن تكون مياه النهر قد جرتهم إلى منطقة تل أبيض السورية التي تبعد كيلومتر واحد عن المنطقة.


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