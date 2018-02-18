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انعقاد المؤتمر الدولى لاتحاد الاكتواريين بالمغرب الشهر المقبل

الأحد، 18 فبراير 2018 03:00 ص
انعقاد المؤتمر الدولى لاتحاد الاكتواريين بالمغرب الشهر المقبل تأمين


رانيا فزاع
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تعقد منظمة التأمين الأفريقية مارس القادم المؤتمر الدولى لاتحاد الاكتواريين بالتعاون مع الاتحاد المغربى للاكتواريين، ويأتى المؤتمر فى دورته الخامسة، ومن المقرر عقده فى كازلابانكا بالمغرب فى الفترة من 15 إلى 16 من مارس القادم.

ويأتى المؤتمر هذا العام بعنوان التنمية المالية بأفريقيا الاهتمام العام وآراء الخبراء، ويعد المؤتمر استكمال للمؤتمر الذى عقد فى كيب تاون جنوب افريقيا عام 2016 .

وشارك به أكثر من 160 فردا من 15 دولة إفريقية وآخرين من دول أخرى فى الإقليم، ويهدف المؤتمر إلى تطوير التأمين باستمرار والأمن المجتمعى والقطاعات البنكية فى أفريقيا من خلال رؤية الاكتورايين بحسب موقع المنظمة.

يذكر أن منظمة التأمين الأفريقية هى مؤسسة حكومية معترف بها من قبل معظم الحكومات الإفريقية واتخذت من الكونغو مقرا لها عند الإنشاء، ثم تم نقل مقرها إلى نيروبى عاصمة كينيا وأخيراً استقرت بمدينة ياوندى عاصمة الكاميرون، حيث المقر الدائم لأمانتها، ومع نهاية عام 2013 بلغ عدد أعضائها 343 عضوا من خمسين دولة إفريقية بالإضافة إلى 11 عضوا مشاركا يمثلون سبعة بلدان أخرى موزعة على مستوى العالم.


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