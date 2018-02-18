انعقاد الجمعية العمومية لمعلمى بنى سويف الخميس القادم





بنى سويف أيمن لطفى

أعلن مصطفى الديب نقيب معلمى بنى سويف عن انعقاد الجمعية العمومية العادية لمعلمى المحافظة ظهر الخميس القادم، الثانى والعشرين من فبراير الحالى لمناقشة الحساب الختامى و أنشطة وإنجازات فروع النقابة خلال العام الماضى .

وأشار الديب فى بيان له اليوم إلى إنعقاد الجمعية العمومية لمعلمى فروع النقابة بمدن ومراكز بنى سويف والإدارية السبع بمقار الأندية فى الثانية عشر ظهر الخميس بحضور مجالس إدارات الفروع وأعضاء الجمعيات العمومية.