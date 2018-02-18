انطلاق 106 رحلات لمصر للطيران من مطار القاهرة





كتب محمد طنطاوى

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران منذ انطلاق الدقيقة الأولى لليوم الأحد 106 رحلات دولية وداخلية من مطار القاهرة الدولى، لنقل 8 آلاف و418 راكب مصرى وأجنبى إلى وجهاتهم.

وأفاد مصدر ملاحى، أن مطار القاهرة الدولى شهد إقلاع 79 رحلة دولية، و27 رحلة داخلية متجهة إلى المطارات الداخلية، والتى شهدت جميعها انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.