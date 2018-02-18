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انتهاء التحقيقات مع أبو الفتوح اليوم واستكمالها الخميس

الأحد، 18 فبراير 2018 09:36 م
انتهاء التحقيقات مع أبو الفتوح اليوم واستكمالها الخميس عبد المنعم أبو الفتوح


كتبت أمنية الموجي
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انتهت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء منذ قليل من جلسة التحقيق مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وقررت إعادته لمحبسه على أن يستكمل التحقيق معه يوم الخميس المقبل.

وأسندت النيابة لـ"أبو الفتوح" فى القضية رقم 440 لسنة 2018، نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإعلان شرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، تنفيذا لأمر صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد من المتهمين للتحقيق معهم.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح وعدد من المتهمين، منذ أيام، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني تفيد ارتكابهم عددا من الجرائم التى تستوجب التحقيق معهم.

 


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