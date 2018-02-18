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اليوم.. سماع مرافعة دفاع 24 متهما بـ"لجان العمليات النوعية المتقدمة"

الأحد، 18 فبراير 2018 02:00 ص
اليوم.. سماع مرافعة دفاع 24 متهما بـ"لجان العمليات النوعية المتقدمة" المستشار شعبان الشامى


كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامى لمرافعة دفاع 24 متهما بـ"لجان العمليات النوعية المتقدمة"

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين بأنهم فى غضون الفترة من مطلع 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، تولى المتهمين من الأول وحتى الثالث قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.


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