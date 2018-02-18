video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 09:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. بدء فعاليات أعمال ملتقى الشباب الأول بالوادى الجديد

الأحد، 18 فبراير 2018 01:00 ص
اليوم.. بدء فعاليات أعمال ملتقى الشباب الأول بالوادى الجديد بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

تبدأ أعمال ملتقى الشباب الأول، الذى تستضيفه وتنظمه محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، تحت عنوان "كلنا معك من أجل مصر" بحضور المحافظ اللواء محمد الزملوط، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من رموز الصحافة والإعلام، والشباب المتميزين من كافة المراكز بالمحافظة، بهدف دعم الدولة ورئيسها ضد محاولات زعزعة استقرار وأمن مصر.

وقال بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة، إن الملتقى الذى يقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة يتناول عدة محاور رئيسية، هى التحديات الاقتصادية وكيفية مواجهتها، من خلال استثمار الإمكانيات والمقومات والطاقة الموجودة بالمحافظة والاستثمار بالوادى الجديد، وكيفية توفير فرص استثمار للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن خلال الاستثمارات الكبرى من قبل رجال الأعمال وكبار المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب وتمكين الشباب، وذلك من خلال زيادة وعى الشباب فى المجتمع والتكيف مع التحولات الجديدة والتسلح بالتفكير العقلانى والمستقبلى والابداعى، وعمل برامج التوعية فى جميع المراحل العمرية، والعدالة الاجتماعية وكيفية تحقيقها من خلال المساواة فى توزيع فرص الاستثمار، واختيار القيادات الشبابية القادرة على الانخراط فى العمل السياسى والمجتمعى، وفى سوق العمل، وهو ما يحقق المواطنة بمفهومها الصحيح.

وأضاف شوقى أن المحاور تتضمن أيضا مناقشة دور الإعلام الهادف والايجابى من خلال فتح قنوات حوار معمق مع الشباب، وعرض الموضوعات بحيادية ومصداقية، ترقى بعقول الشباب وتسمو بطموحاتهم وأمالهم، بالإضافة إلى التركيز على مفهوم الأمن القومى المصرى الداخلى، وقدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات والتحديات، والتعريف القوة الناعمة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية فى الأوضاع الراهنة فى مصر.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أن المحافظة انتهت من كافة الاستعدادات لإقامة وإنجاح المؤتمر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الشباب والرياضة بالوادى الجديد تبدأ أعمال القافلة الطبية الرياضية بالخارجة

الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد

ملتقى الشباب الاول



لا تفوتك
تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة