اليوم.. بدء فعاليات أعمال ملتقى الشباب الأول بالوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تبدأ أعمال ملتقى الشباب الأول، الذى تستضيفه وتنظمه محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، تحت عنوان "كلنا معك من أجل مصر" بحضور المحافظ اللواء محمد الزملوط، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد كبير من رموز الصحافة والإعلام، والشباب المتميزين من كافة المراكز بالمحافظة، بهدف دعم الدولة ورئيسها ضد محاولات زعزعة استقرار وأمن مصر.

وقال بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة، إن الملتقى الذى يقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة يتناول عدة محاور رئيسية، هى التحديات الاقتصادية وكيفية مواجهتها، من خلال استثمار الإمكانيات والمقومات والطاقة الموجودة بالمحافظة والاستثمار بالوادى الجديد، وكيفية توفير فرص استثمار للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن خلال الاستثمارات الكبرى من قبل رجال الأعمال وكبار المستثمرين لتوفير فرص عمل للشباب وتمكين الشباب، وذلك من خلال زيادة وعى الشباب فى المجتمع والتكيف مع التحولات الجديدة والتسلح بالتفكير العقلانى والمستقبلى والابداعى، وعمل برامج التوعية فى جميع المراحل العمرية، والعدالة الاجتماعية وكيفية تحقيقها من خلال المساواة فى توزيع فرص الاستثمار، واختيار القيادات الشبابية القادرة على الانخراط فى العمل السياسى والمجتمعى، وفى سوق العمل، وهو ما يحقق المواطنة بمفهومها الصحيح.

وأضاف شوقى أن المحاور تتضمن أيضا مناقشة دور الإعلام الهادف والايجابى من خلال فتح قنوات حوار معمق مع الشباب، وعرض الموضوعات بحيادية ومصداقية، ترقى بعقول الشباب وتسمو بطموحاتهم وأمالهم، بالإضافة إلى التركيز على مفهوم الأمن القومى المصرى الداخلى، وقدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات والتحديات، والتعريف القوة الناعمة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية فى الأوضاع الراهنة فى مصر.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أن المحافظة انتهت من كافة الاستعدادات لإقامة وإنجاح المؤتمر.