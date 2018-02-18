اليوم السابع: نقدر دور مجلس الدولة فى نصرة المظلومين وتحقيق العدالة





كتب أحمد عبد الهادى

نشرت "اليوم السابع" أمس خبرا بالفيديو، بعنوان "طاعن على قرارات الوطنية للانتخابات يصطحب أرنبا: يثبت امتلاكى مليونا"، وإذ تؤكد الجريدة أن هذا لم يكن أبدا الهدف منه النيل من هيئة مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية العليا التى كانت تنظر الطعون الانتخابية على قرارات الهيئة.

ويؤكد "اليوم السابع"، أن الخبر المنشور تم تناوله بشكل طبيعى فى إطار تغطية جلسة نظر الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم يشير من قريب أو من بعيد إلى أى إساءة إلى المجلس الموقر أو أعضاءه، بل تم تناول الخبر فى إطار مهنى بحت، بل إن "اليوم السابع" يكن كل تقدير واحترام للهيئة الموقرة بمحكمة الإدارية العليا وكامل مجلس الدولة، كأحد أهم أركان الهيئات القضائية فى مصر والعالم العربى، وكذا يكن كل تقدير واحترام للقائمين عليه من رئيس المجلس السيد المستشار أحمد أبو العزم، والأمين العام المستشار فؤاد عبد الفتاح .

ولما كان مجلس الدولة له من دور الكبير وتاريخى فى نصرة العدالة والمظلومين، يؤكد "اليوم السابع" أنه يكن كل الاحترام والتقدير لهذا الصرح القضائى الذى ساهم فى أكثر من موضع بإثراء الحياة القضائية والقانونية فى مصر.