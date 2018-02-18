اليوم.. إعلان أسماء القيادات الجديدة لجهاز التنظيم والإدارة فى مؤتمر إنجازات 2017

مصطفى عبد التواب

ينظم اليوم الأحد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل مؤتمرا لعرض التقرير السنوى للجهاز 2017، والذى يتضمن الإنجارات التى تحققت على مدار العام الماضى.

وقال جميل: إن هذا التقرير يمثل رافدا مهما وأساسيا يرصد ويوثق كافة البيانات والإحصائيات والمؤشرات بكل دقة وحداثة عن جميع الأنشطة والإنجازات التى تقوم بها الإدارات المركزية للجهاز.

وأوضح جميل إلى أن التقرير يعرض اختصاصات الجهاز بشكل مبسط وميسر وما حققه من خطوات على مدار عام 2017 فى مجـال آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016 والخدمات المقدمة للجهات والمواطنين إلى جانب عملية التطوير المؤسسى للجهاز والشراكات وبروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وأيضا مع بعض الجهات العربية والدولية .

وأضاف جميل أن التقرير لا يعرض البيانات وحسب بل يتيحها بصورة مرنة وسهلة التداول ويحللها حتى يمكن أن تؤتى ثمارها فى عملية التطوير المنشودة من خلال تقييم الذات ووضع الخطط المستقبلية للتطوير.

وأشار جميل إلى أن المؤتمر سيشهد إعلان أسماء القيادات الجديدة للجهاز وأدائهم حلف اليمين فى خطوة تعد الأولى من نوعها، مبينا أنه يسعى إلى تطبيقها فى مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة وذلك تطبيقا لنص المادة رقم 19 من قانون الخدمة المدنية والتى نصت على أن يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من وظائف الإدارة العليا اليمين أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله.

كما يتضمن المؤتمر تكريم عدد من النماذج التى ساهمت فى تطوير عمل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال عام 2017 .

وأوضح جميل أن هذا التكريم يحمل رسالة وفاء وتقدير لكل من دعموا الجهاز فى مسيرته نحو الإصلاح، مشيرا إلى أن المكرمين سيكونون من قيادات الجهاز الحالية والسابقة وشباب الجهاز وعدد من الشخصيات العامة التى كان لها بصمات واضحة من خلال خبراتها وتجاربها فى انطلاقة الجهاز نحو إصلاح إدارى يواكب العصر ويساهم فى دعم مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها الدولة .