اليابان: لا نستبعد الاتصال بكوريا الشمالية حال تخلت عن الأسلحة النووية

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قال وزير الخارجية اليابانى تارو كونو، اليوم الأحد، إنه لا يستبعد فكرة الاتصال بمسئولين كوريين شماليين إذا توافرت لديهم النية للتخلى عن أسلحتهم النووية، وذلك قبيل البدء فى أى مفاوضات جديدة مع بيونج يانج.

وأضاف تارو كونو - فى تصريحات خلال مشاركته فى مؤتمر "ميونخ" للأمن، أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية تتشارك فى أنه لا يمكن إجراء حوار هادف مع كوريا الشمالية فى هذه المرحلة إلا إذا أعربت بيونج يانج عن نيتها التخلى عن برامجها النووية والصاروخية أولا.

وأعرب كونو، عن اعتقاده أنه تمكن من رفع مستوى الوعى بين الدول المشاركة فى مؤتمر ميونخ الأمنى بألمانيا حول عدم التزامها غير المقصود بالعقوبات التى تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.