النيابة تطلب التحريات للتأكد من تورط عامل فى حرق شقة حماه ببولاق الدكرور

النيابة تطلب التحريات للتأكد من تورط عامل فى حرق شقة حماه ببولاق الدكرورالأحد، 18 فبراير 2018 05:00 ص
صورة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، تقرير المعمل الجنائى، بفحص آثار الحريق الذى اندلع داخل شقة سكنية اتهم مالكها زوج ابنته بإحراقها بسبب خلافات عائلية بينهما، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة عامل.
وبإجراء التحريات تبين أن زوج ابنته وراء إشعال النار بها، لرفض زوجته العودة لمسكن الزوجية، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.
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