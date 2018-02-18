"النعيم" تحصل على موافقة "الرقابة المالية" للقيد المزدوج ببورصة دبى

"النعيم" تحصل على موافقة "الرقابة المالية" للقيد المزدوج ببورصة دبىالأحد، 18 فبراير 2018 04:15 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، على حصولها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد والإدراج المزدوج للسهم فى سوق دبى المال بدلا من سوق أبو ظبى للأوراق المالية.
وكانت القوائم المالية المجمعة للنعيم القابضة، أظهرت تحولها للربحية خلال الربع الثانى من عام 2017 بواقع 326.42 ألف دولار، مقابل خسائر بلغت 2.84 مليون دولار فى الربع المماثل من 2016.
وأنهى سهم الشركة تعاملاته اليوم مرتفعاً 1.64% عند سعر 0.62 جنيه، بصفقات قيمتها 223.87 ألف جنيه، من خلال التعامل على 359.91 ألف سهم.
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