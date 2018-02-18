المعارضة السورية تستبعد عقد مفاوضات جديدة بجنيف بشأن التسوية فى سوريا قريبا





ميونخ أ ش أ

استبعد رئيس الهيئة التفاوضية السورية المعارضة نصر الحريرى، عقد مفاوضات جديدة فى جنيف بشأن التسوية السورية قريبا، مؤكدا أن موعد الجولة القادمة من المفاوضات لم يحدد بعد.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الحريرى قوله، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد فى ألمانيا، "لا أعتقد أنه ستعقد قريبا جولة مقبلة من المفاوضات فى جنيف لأن المشاورات تجرى حاليا حول اللجنة الدستورية لكننا ما زلنا ملتزمين بمناقشة القضايا الأربع خلال الجولة المقبلة من المفاوضات".

وأشار إلى أن الهيئة التفاوضية السورية المعارضة تشارك بشكل إيجابي، مؤكدا أنها ستواصل المشاركة فى أى جهود تهدف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 وكذلك فى عملية جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسى يحقق آمال الشعب السوري.

وأعلن دعم الهيئة لأى أفكار ومقترحات يمكن أن تعطى دفعة لعملية الانتقال السياسى فى سوريا، تواصل هيئة التفاوض السورية اجتماعاتها فى الرياض لدراسة بيان مؤتمر سوتشى وبحث التصعيد فى إدلب والغوطة الشرقية وكذلك مفاوضات بحث جولة مفاوضات جنيف القادمة بحسب قيادات بها.