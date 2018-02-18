المرور تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1325 مركبة مخالفة بالمحافظات

المرور تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1325 مركبة مخالفة بالمحافظاتالأحد، 18 فبراير 2018 01:00 ص
صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 918 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 407 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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