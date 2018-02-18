المحكمة تعرض فيديوهات إلقاء الحجارة والمولوتوف على مبنى المجمع العلمى





كتب إيهاب المهندس

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، عرض أحراز قضية إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وعرضت المحكمة أحراز تظهر قيام بعض المتجمهرين بإلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة على مبنى المجمع العلمى.

وعقب انعقاد الجلسة بعد رفعها للاستراحة، عرضت المحكمة أسطوانة بداخلها ملف به 50 صورة فوتوغرافية، وفى الصورة الأولى ظهر شخص يتحدث فى ميكروفون، وعرفت المحكمة أنه حازم أبو إسماعيل، وبعض الصور تبين محادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بين المتهم طارق شمس وآخرين.

وعرضت المحكمة الأسطوانة المدون عليها "حلقة أحمد دومة فى برنامج الحقيقة"، وتضح أنها فارغة، وكما عرضت المحكمة أسطوانة مدون عليها "حرق المجموع العلمى، وبداخلها مقطعين فيديو ، المقطع الأول مدته 6 دقائق ويبين لحظة اشتعال النار بمبنى المجمع العلمى، وظهر فى الفيديو قيام بعض التجمهرين بإلقاء الحجارة والمولوتوف على مبنى المجمع العمى، وقيام بعض الأشخاص برش مواد مشتعلة على نوافذ المجمع العلمى.

وبعد عرض الفيديو قالت المحكمة ظهر مبنى فى الصور عرفت المحكمة إنه المجمع العلمى، ووقف عدد من المتظاهرين يقذفونه بزجاجات حارقة مربوطة بحبال من خلال نوافذ المبنى المفتوحة، وتنمى إلى سمع المحكمة قيام المجمهرين بترديد هتافات متدنية تعزف المحكمة عن ذكرها نظرا لتدنيها، وظهر المبنى وقد أصابه الدمار والخراب، وبدت سيطرة المتجمهرون على المنطقة المحيطة بالمبنى، ولم يظهر تواجد للقوات المسلحة أو الشرطة فى المكان.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.