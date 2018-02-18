المالية: لجان لتلقى الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات فى 239 مأمورية





كتب - أحمد يعقوب

أكدت وزارة المالية، إنهاء مصلحة الضرائب المصرية جميع الاستعدادات لإنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية للإفراد المنتظر أن ينتهى يوم 31 مارس المقبل وللشركات فى 30 أبريل، حيث تم إنشاء لجان بجميع مأموريات المصلحة البالغ عددها 239 مأمورية على مستوى الجمهورية لتيسير تقديم الاقرارات والرد على جميع الاستفسارات وتوعية الممولين بمزايا قانون الضرائب على الدخل وما يتضمنه من تيسيرات.

وكشف تقرير أعده رئيس المصلحة عماد سامى لتقديمه لوزير المالية، عمرو الجارحى، عن تبسيط الاقرارات الضريبية للموسم الحالى حيث تم خفض عدد اوراق بعض نماذج الإقرارات إلى أكثر من النصف تقريبا بجانب إعداد أدلة ضريبية لتوزيعها على جميع المأموريات لتمكين الممولين من التعرف على جميع جوانب عملية تقديم الاقرارات الضريبية مع توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فى قانون ضرائب الدخل وأيضا إنشاء لجان للتوعية الضريبية بأهم النوادى الرياضية فى مصر تزامنا مع موسم تقديم الإقرارات.

وأضاف التقرير أنه سيتواجد مأمورى الضرائب يومى الجمعة والسبت أسبوعيًا بنوادى الأهلى فرع الجزيرة والزمالك بميت عقبة وبجميع فروع وادى دجلة وهليوبوليس بجانب أندية سموحة وسبورتنج والاتحاد فى الإسكندرية من أجل توعية أعضاء النادى بحقوقهم الضريبية والإجابة على أية اسئلة أو استفسارات تخص تقديم الإقرارات الضريبية.

وأوضح التقرير استمرار عمل لجنة التوعية الضريبية بالمركز المتميز الذى انشأته غرفة القاهرة بميدان الأوبرا لخدمة المجتمع التجارى إلى جانب مراكز التوعية بالغرف التجارية فى القاهرة والجيزة والاسكندرية وباتحاد الصناعات المصرية وأيضا بهيئة الاستثمار وكلها يمكن لرجال الاعمال والتجار تقديم اقراراتهم الضريبية بها بدلا من التوجه للماموريات التابعين لها.

واشار التقرير إلى أن مصلحة الضرائب انشئت ايضا مركزا لتلقى الاقرارات الضريبية بنقابة الصيادلة بمدينة القاهرة تطبيقا لبروتوكول التعاون مع نقابة الصيادلة، لافتا إلى أن كل تلك المنافذ والمراكز تاتى تيسيرا على المجتمع الضريبى وتخفيفا للتزاحم بالماموريات إلى جانب أن مامورى الضرائب بتلك المراكز سيقدمون كل مساعدة للممولين فى ملء الاقرارات الضريبية والاجابة على اية اسئلة لهم أو استفسارات.

وحول الجديد الذى تقدمه مصلحة الضرائب فى الموسم الحالى أوضح التقرير أنه تيسيرا على الممولين فان وزارة المالية أعدت تعديل تشريعى أمام مجلس النواب حاليا للسماح بتقديم الاقرارات الضريبية المؤيدة بالدفاتر والحسابات المنتظمة دون الجداول المرفقة على أن تسلم خلال مهلة 60 يوما بعد نهاية موسم تقديم الاقرارات مع عدم الاعتداد بالاقرار إذا لم تسلم تلك الجداول فى المهلة المحددة وبذلك نتيح فترة كافية للممولين ومكاتب المحاسبة لتنتهى من إعداد تلك الجداول.

كما تمت الموافقة على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات لمدة عامين تيسيرًا على الممولين ولإتاحة الفرصة لإنهاء النزاعات المقامة بين الممولين ومصلحة الضرائب وتضمن القانون منازعات الضرائب العقارية أيضا.