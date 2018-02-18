video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القضاء الإدارى يرفض الإشكال على حكم إعادة مباراة "الزمالك والمقاصة"

الأحد، 18 فبراير 2018 06:08 م
القضاء الإدارى يرفض الإشكال على حكم إعادة مباراة "الزمالك والمقاصة" مجلس الدولة


كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الإشكال المقام من اتحاد الكرة على حكم إعادة مبارة كرة القدم بين فريقى الزمالك والمقاصة فى الدورى العام وتغريم اتحاد الكرة مبلغ 800 جنيه، وألزمته بالمصروفات.

واختصم الإشكال المقام من وزير الشباب والرياضة وحمل رقم 54385 لسنة 71 قضائية رئيس نادى الزمالك بصفته، وطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإعادة مبارة الزمالك والمقاصة فى الدورى العام.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت فى 20 يونيو الماضى قضت بقبول الدعوى رقم ٤٦٤٥١ لسنة ٧١ المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى للزمالك، ووقف قرار اتحاد كرة القدم المصرى بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل دعوى بطلان الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة لـ24 يونيو

مجلس الدولة

اتحاد كرة القدم

الحوادث

القضاء الادارى



لا تفوتك
ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح مش كوتينيو

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

جميلة بوحيرد: "بحب مصر وشعبها عزيز على قلبى.. وبحطكم فى عيونى"

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

فيديو وصور.. احتفالا بعيد ميلاده الـ64.. معلومات مهمة عن أيقونة الاستعراض فى هوليوود جون ترافولتا.."Saturday Night Fever" يرشحه للأوسكار عام 1977.. ونرشح لك 5 من أهم أفلامه لمشاهدة أفضلهم

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

دفتر أحوال المواطن.. بالوعات بدون أغطية فى شارع على بن أبى طالب بالأميرية.. منزل منهار يتحول لمأوى للثعابين والحشرات يهدد سلامة الأهالى فى ملوى.. نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى فى بورسعيد

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وكالة فارس: تحطم طائرة ركاب إيرانية جنوب أصفهان وعلى متنها 66 راكبا

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

وزيرة التضامن: صرف تعويضات لمصابى حريق كنيسة العذراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة