القضاء الإدارى يرفض الإشكال على حكم إعادة مباراة "الزمالك والمقاصة"





كتب أحمد عبد الهادى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول الإشكال المقام من اتحاد الكرة على حكم إعادة مبارة كرة القدم بين فريقى الزمالك والمقاصة فى الدورى العام وتغريم اتحاد الكرة مبلغ 800 جنيه، وألزمته بالمصروفات.



واختصم الإشكال المقام من وزير الشباب والرياضة وحمل رقم 54385 لسنة 71 قضائية رئيس نادى الزمالك بصفته، وطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإعادة مبارة الزمالك والمقاصة فى الدورى العام.



وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد قضت فى 20 يونيو الماضى قضت بقبول الدعوى رقم ٤٦٤٥١ لسنة ٧١ المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى للزمالك، ووقف قرار اتحاد كرة القدم المصرى بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.