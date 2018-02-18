القبض على مشتبه بهم فى قضية فساد نتنياهو بينهم مساعدين مقربين له





غزة (أ ش أ)

أعلنت الشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية القبض على عدد من المشتبه بهم صباح اليوم الأحد، فى التحقيقات الجارية فى ملف فساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو المعروفة باسم قضية "4000" أو بيزك (شبكة اتصالات بإسرائيل).

وقالت الشرطة - وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية - أن من بين المقبوض عليهم مساعدين مقربين لرئيس الوزراء.

جدير بالذكر أن ملف قضية 4000 تتعلق بتقديم نتنياهو تسهيلات كبيرة بملايين الشواكل لصاحب شركة بيزك مقابل تلقيه وأسرته دعما إعلاميا على الموقع الإلكترونى الذى يمتلكه صاحب الشركة.