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القبض على مزارع بحوزته سلاح نارى و16 لفافة بانجو فى الإسماعيلية

الأحد، 18 فبراير 2018 09:34 م
القبض على مزارع بحوزته سلاح نارى و16 لفافة بانجو فى الإسماعيلية العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و16 لفافة من مخدر البانجو وزنت حوالى  كيلو جرام فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه بضبط المتهم "محمد.م.أ" 34 عاما مزارع مقيم بأبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و16 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


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