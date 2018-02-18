الطيران المدنى الكويتى: انتظام حركة الملاحة الجوية رغم الطقس السيئ بالبلاد





أ ش أ

أكدت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، اليوم الأحد، انتظام حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت الدولى، رغم حالة الغبار التى تشهدها البلاد حاليا.

وقال نائب المدير العام لشئون خدمات الملاحة الجوية فى الإدارة، خالد الشعيبى - فى تصريح صحفى - إن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الطقس الحالية، مشيرا إلى أن مستوى الرؤية المسموح به فى الإقلاع والهبوط يعتمد على ما تسمح به المعايير المتبعة فى المطار، إضافة إلى ترخيص الطائرة وترخيص الطيارين.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، ذكرت على موقعها الإلكترونى، أن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق لأقل من 1000 متر على بعض المناطق، خاصة المكشوفة مع نشاط فى الرياح الجنوبية التى قد تزيد سرعتها على 60 كيلومترا فى الساعة.