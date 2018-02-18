video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 09:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الطيران المدنى الكويتى: انتظام حركة الملاحة الجوية رغم الطقس السيئ بالبلاد

الأحد، 18 فبراير 2018 09:53 ص
الطيران المدنى الكويتى: انتظام حركة الملاحة الجوية رغم الطقس السيئ بالبلاد طائرة ركاب - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى، اليوم الأحد، انتظام حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت الدولى، رغم حالة الغبار التى تشهدها البلاد حاليا.

وقال نائب المدير العام لشئون خدمات الملاحة الجوية فى الإدارة، خالد الشعيبى - فى تصريح صحفى - إن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الطقس الحالية، مشيرا إلى أن مستوى الرؤية المسموح به فى الإقلاع والهبوط يعتمد على ما تسمح به المعايير المتبعة فى المطار، إضافة إلى ترخيص الطائرة وترخيص الطيارين.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، ذكرت على موقعها الإلكترونى، أن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق لأقل من 1000 متر على بعض المناطق، خاصة المكشوفة مع نشاط فى الرياح الجنوبية التى قد تزيد سرعتها على 60 كيلومترا فى الساعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موجة من الطقس السيىء تجتاح الكويت.. وصرف الطلبة المرضى من المدارس

اليوم ..رئيس خارجية البرلمان يتوجه لـ" الكويت" للقاء الجالية المصرية

اخبار عربية

الطيران المدنى الكويتى

الملاحة الجوية بالكويت

مطار الكويت الدولى

سوء الاحوال الجوية

توقف الملاحة الجوية

اخبار العرب

اخبار الكويت



لا تفوتك
تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة