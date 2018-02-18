الشرطة العراقية تلقى القبض على مسئول استخبارات تنظيم داعش فى كركوك





بغداد أ ش أ

أعلن المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية فى محافظة كركوك، السبت ، إلقاء القبض على مسئول استخبارات تنظيم "داعش فى ولاية كركوك".

وقال مدير المكتب العقيد أركان حمد لطيف ، فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز الليلة ، إنه بناء على معلومات استخبارية من مكتب المفتش العام فى كركوك واستخبارات الشرطة الاتحادية وبعد التفجير الإرهابى الذى شهده قضاء داقوق يوم أمس عقب انفجار عبوة ، تمكنت القوات الأمنية من جمع المعلومات والتحرك نحو هدف مهم وهو مسئول استخبارات ولاية داعش فى كركوك فى احدى المواقع.

وأضاف :" أن هذا الشخص هو الآن تحت قبضة قواتنا وسيحال للقضاء لينال جزائه العادل" ، مشيرا إلى أن العملية نفذت على خلفية معلومات استخبارية دقيقة قادت للقبض عليهم.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد عمليات إرهابية بين فترة وآخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين وكذلك حالات خطف تأتى غالبيتها فى إطار المساومات المالية.