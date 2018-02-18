السلطات السودانية تفرج عن كافة المعتقلين السياسيين





الخرطوم (أ ش أ)

قررت السلطات السودانية إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد.

وأفادت وزارة الإعلام السودانية - فى تعميم صحفى مقتضب - بأنه تم تحديد الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، للإفراج عن المعتقلين، ووجت الدعوة لوسائل الإعلام المحلية والعالمية لتغطية هذا الحدث.