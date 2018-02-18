السلطات السودانية تفرج عن كافة المعتقلين السياسيين

السلطات السودانية تفرج عن كافة المعتقلين السياسيينالأحد، 18 فبراير 2018 07:09 م
الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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قررت السلطات السودانية إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد.
وأفادت وزارة الإعلام السودانية - فى تعميم صحفى مقتضب - بأنه تم تحديد الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، للإفراج عن المعتقلين، ووجت الدعوة لوسائل الإعلام المحلية والعالمية لتغطية هذا الحدث.
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