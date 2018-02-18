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الأحد، 18 فبراير 2018 09:57 م
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السلطات السودانية تفرج عن كافة المعتقلين السياسيين

الأحد، 18 فبراير 2018 07:09 م
السلطات السودانية تفرج عن كافة المعتقلين السياسيين الرئيس السودانى عمر البشير


الخرطوم (أ ش أ)
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قررت السلطات السودانية إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد.

وأفادت وزارة الإعلام السودانية - فى تعميم صحفى مقتضب - بأنه تم تحديد الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، للإفراج عن المعتقلين، ووجت الدعوة لوسائل الإعلام المحلية والعالمية لتغطية هذا الحدث.


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