السكة الحديد تؤكد انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة الإسماعيلية





كتب - رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على خط "القاهرة - الإسماعيلية"، مساء اليوم الأحد، ولا صحة لما نشر ببعض المواقع عن وجود حريق بقطار الإسماعيلية.

وأوضحت الهيئة فى بيانها أنه أثناء وقوف قطار رقم 963 إكسبريس القاهرة الإسماعيلية تلاحظ انبعاث دخان بدورة مياه العربه الأولى خلف الجرار وعلى الفور قام سائق القطار بإخمادها بطفاية الحريق دون حدوث أى إصابات.

وتناشد الهيئة عند كتابة أى أخبار تخص مرفق السكة الحديد الذى يخدم طبقة عريضة من المواطنين يجب تحرى الدقة قبل النشر والرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات غير الصحيحة لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب.