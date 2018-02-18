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السفارة الروسية فى كييف تقدم مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الأوكرانية

الأحد، 18 فبراير 2018 09:42 م
السفارة الروسية فى كييف تقدم مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الأوكرانية حرق العلم الروسى


كييف (أ ش أ )
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رفعت السفارة الروسية فى كييف مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الأوكرانية بشأن هجوم نشطاء متطرفين أوكرانيين، أمس السبت، على المركز الروسى للعلوم والثقافة فى العاصمة الأوكرانية.

وقال المكتب الإعلامى للسفارة فى تصريحاته لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن السفارة تطالب السلطات الأوكرانية بإجراء تقييم قانونى لتصرفات المتطرفين، وإخضاع المنظمين والمشاركين للمساءلة واتخاذ تدابير شاملة وفعالة لمنع وقوع مثل هذه الحوادث فى المستقبل.

وأعربت السفارة عن استيائها من خطوة عدوانية صارخة ضد المركز الروسى للعلوم والثقافة تنتهك اتفاقية فيينا عام 1961 للعلاقات الدبلوماسية والاتفاق الحكومى الدولى الثنائى لعام 1998 حول إنشاء وإدارة المراكز الثقافية.

وقد شنت مجموعة من الحركة القومية الأوكرانية، أمس السبت، هجوما على المركز الروسى للعلوم والثقافة فى كييف وكتبوا عبارات مسيئة مضادة مناهضة لروسيا وأحرقوا علم روسيا مما ألحق بالمبنى أضرارا بالغة.

كما تعرض موظفو المركز للتهديد والإهانات وتعرض بعضهم لاعتداءات جسدية، وفى نفس الوقت كان هناك عشرات الزوار فى المركز ومعظمهم من الأطفال.. وأكدت السفارة الروسية أن الشرطة كانت تراقب ما يحدث، وأشارت إلى أنه ليس الهجوم الأول على ذلك المبنى.


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