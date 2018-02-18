"الزراعة" تنظم مهرجان زهور الربيع بالأورمان بداية الشهر المقبل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إقامة معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان النباتية، بداية الشهر المقبل، بحضور ورعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن معرض زهور الربيع من أهم المعارض فى مصر على المستويين المحلى والدولى وينتظره الجميع لمشاهدة أحدث ما توصل إلى البحث العلمى فى مجال إنتاج الزهور والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، حيث يساهم المعرض بشكل فعال فى زيادة الإنتاج وزيادة التصدير.

وأكدت وزارة الزراعة على أهمية معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة،فى دورته الـ83،‏حيث يعد أهمية معرض زهور الربيع العربى لأهمية لازدهار صناعة الزهور، والتى يمكن أن تساهم فى تجميل الشوارع والميادين،فضلاً عن مردودها القومى على السياحة المصرية وزيادة الدخل القومى والعائد من التصدير، ويستضيف المعرض حديقة الأورمان، التى تحتوى على أكثر من 600 نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة، فضلا عن أنها تحتوى داخلها على قسم لأبحاث النباتات النادرة، وتعد مركزا لتدريب الأقسام المتخصصة فى كليات الزراعة على الأنواع النادرة من نباتات الزينة والزهور.

وأوضح التقرير أن إجمالى الشركات العارضة به تصل إلى أكثر من 150 شركة، تعرض عدد من النباتات والأشجار المختلفة والنادرة، ونباتات الظل والزينة وزهور القطف، والصباريات، بالإضافة عرض نباتات نادرة تواجه الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتى تتضمن إنشاء بعض مسطحات الخضراء لهذه الأنواع التى تتحمل الجفاف وندرة المياه،فضلا عن مشاركة شركات أجنبية ومصرية فى فعاليات معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان، تمهيدا لتحويل المعرض إلى معرض دولى، يستقطب الزائرين من مختلف دول العالم.