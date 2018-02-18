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الرئيس اليمنى يصدر قرارا بتعيين نائب لمحافظ البنك المركزى

الأحد، 18 فبراير 2018 11:09 م
الرئيس اليمنى يصدر قرارا بتعيين نائب لمحافظ البنك المركزى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى


أ ش أ
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أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى قرارا بتعيين شكيب حبيشى نائباً لمحافظ البنك المركزى اليمنى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن القرار الجمهورى رقم (2) لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بتعيين شكيب سعيد عبدالله حبيشى نائباً لمحافظ البنك المركزى اليمنى.

 


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