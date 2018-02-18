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الرئيس التنزانى يأمر بإجراء تحقيق فى وفاة طالبة

الأحد، 18 فبراير 2018 05:13 م
الرئيس التنزانى يأمر بإجراء تحقيق فى وفاة طالبة الرئيس التنزانى جون ماجوفولى


نيروبى (أ ف ب)
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أمر الرئيس التنزانى جون ماجوفولى الأحد، بإجراء تحقيق لكشف ملابسات وفاة طالبة قتلت الجمعة، بعد إصابتها برصاصة طائشة أطلقتها الشرطة خلال قمع تظاهرة للمعارضة فى دار السلام.

وقال الرئيس ماجوفولى فى تغريدة باللغة السواحلية "اشعر بصدمة عميقة لوفاة الطالبة أكويلينا مفتاح" (22 عاما)، وأضاف "أصدرت أمرا لقوى الأمن بإجراء تحقيق وباتخاذ التدابير القانونية ضد المسئولين عن هذا الفعل".

وفى هذا الوقت، اعلن قائد الشرطة فى منطقة دار السلام، لازارو مامبوساسا، إن

6 من عناصر الشرطة قد أوقفوا، لأنهم استخدموا أسلحتهم النارية خلال تظاهرة الجمعة فى العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وأقرت الشرطة بأن رصاصة قد أصابت الطالبة التى لم تكن تشارك فى التظاهرة، فى وقت لجأت قوى الأمن إلى إطلاق الأعيرة التحذيرية لفتح الطريق العامة التى اجتاحها أنصار شاديما، أبرز أحزاب المعارضة. 


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