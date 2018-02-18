video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الذكاء الاصطناعى يدفع ماتيس إلى التشكيك فى نظرياته عن الحرب

الأحد، 18 فبراير 2018 09:37 ص
الذكاء الاصطناعى يدفع ماتيس إلى التشكيك فى نظرياته عن الحرب ماتيس


(أ ف ب)
إضافة تعليق

دفع الذكاء الإصطناعى وتأثيره على الأسلحة فى المستقبل وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس إلى التشكيك فى نظرياته الخاصة حول الحرب.

وردا على سؤال السبت عن تأثير الذكاء الاصطناعى فى المستقبل على النزاعات المسلحة، قدم الجنرال السابق فى مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) درسا مرتجلا عن نظرية الحرب للصحفيين الذين يرافقونه فى جولته التى تستمر أسبوعا فى أوروبا.

وبعدما ذكر بمؤلفاته المنشورة، قال ماتيس أنه يميز بين طبيعة الحرب الجوهرية وهى ثابتة لأنها بشرية، وطابعها المتغير.

وقال ماتيس فى الطائرة التى أقلته إلى واشنطن أن "الطبيعة الجوهرية للحرب هى التجهيز والتكنولوجيا والشجاعة والكفاءة وتكامل القدرات والخوف والجبن، كل هذه الأمور التى تمنح طبيعة جوهرية للحرب التى لا يمكن التكهن بها".

وأضاف ان "طابع الحرب يتغير باستمرار. كان رجل المانى مسن يسميها حرباء لانها تتغير لتتكيف مع زمنها ومع التكنولوجيا ومع الميدان"، مشيرا بذلك الى منظر من القرن الثامن عشر يدعى كلاوس فون كلاوزيفيتز.

وأوضح أن الطائرات بدون طيار يتم تسييرها عن بعد اليوم، لكن غدا الأسلحة يمكنها أن تتعلم وتتكيف وتعمل من تلقاء نفسها.

وتابع أن "السلاح الموجود فى ترسانتنا الذى يطلق عليه أكثر الأسماء خطأ هو الطائرة بلا طيار"، موضحا أنه "قد لا يكون هناك أحد فى قمرة القيادة، لكن هناك من يقود الى جانب الذين يقومون بتحميل المعلومات والذين يقررون تزويدها بقنابل وكاميرات مراقبة".

ورأى ماتيس أنه "إذا وصلنا إلى يوم يسير فيه كل شئ بقيادة آلية، فسنصبح كلنا مشاهدين، هذا لن يخدم هدفا سياسيا بعد ذلك". وتابع أن "أى نزاع هو مشكلة اجتماعية تتطلب حلولا اجتماعية، حلولا بشرية".

وفى نهاية المطاف قال ماتيس "لا استطيع الرد على سؤالكم. لكن بالتأكيد أشكك فى فكرتى الأساسية عن الطبيعة الجوهرية للحرب التى لن تتغير. اليوم علينا أن نشكك فى ذلك".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماتيس: الاتحاد الأوروبى موافق على أن الدفاع المشترك مهمة للحلف الأطلسى

صور..جيمس ماتيس: واشنطن ترغب فى مساعدة أندونيسيا لتصبح نقطة ارتكاز بحرية بالمنطقة

ماتيس يقوم بأول زيارة لوزير دفاع أمريكى إلى "جوانتانامو" منذ 2002

ماتيس: أمريكا ستعمل لإبقاء تحالفها مع تركيا رغم التوتر الدبلوماسى

نيويورك تايمز: ماتيس يكشف عن لوائح الاستراتيجية الأمريكية فى أفغانستان

ماتيس: الولايات المتحدة مستمرة فى الجهود الدبلوماسية لحل أزمة كوريا الشمالية

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

ماتيس

امريكا

حروب

ذكاء اصطناعى



لا تفوتك
تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة