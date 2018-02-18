الخارجية السعودية تبحث مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن موضوعات الاهتمام المشترك

الخارجية السعودية تبحث مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن موضوعات الاهتمام المشتركالأحد، 18 فبراير 2018 09:31 م
وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير
الرياض (أ ش أ)
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بحث وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير، خلال لقائه اليوم الأحد، بمدينة ميونخ الألمانية، مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن السفير ولفجانج إيشينجر، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودى السفير خالد بن مساعد العنقري، والقائم بأعمال السفارة السعودية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالإنابة السفير عدنان بوسطجى.
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