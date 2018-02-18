video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 06:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحكم فى الاستشكال على حكم إعادة مباراة "الزمالك والمقاصة" اليوم

الأحد، 18 فبراير 2018 06:00 ص
الحكم فى الاستشكال على حكم إعادة مباراة "الزمالك والمقاصة" اليوم مجلس الدولة - أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى استشكال المقام من وزير الشباب والرياضة ويطالب بوقف الاستمرار فى تنفيذ حكم إعادة مباراة كرة القدم بين الزمالك والمقاصة فى الدورى العام .

اختصم الاستشكال رقم 54385 لسنة 71 قضائية رئيس نادى الزمالك بصفته.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى 20 يونيو الماضى قضت بقبول الدعوى رقم 46451 لسنة 71 المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى للزمالك، ووقف قرار اتحاد كرة القدم المصرى بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الإدارية العليا" تؤجل نظر طلب حل حزب البناء والتنمية لجلسة 21 أبريل

19 فبراير.. "الإدارية العليا" تفصل فى 3 طعون على قرارا الوطنية للانتخابات

اتحاد كرة القدم

مصر المقاصة

الزمالك

القضاء الادارى

مباراه الزمالك والمقاصه

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

نصائح للتخلص من النيكوتين فى الجسم أبرزها تناول البرتقال

نصائح للتخلص من النيكوتين فى الجسم أبرزها تناول البرتقال

بلاك بيرى تستعد لإطلاق 3 هواتف ذكية خلال 2018

بلاك بيرى تستعد لإطلاق 3 هواتف ذكية خلال 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة