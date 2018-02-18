الحكم فى الاستشكال على حكم إعادة مباراة "الزمالك والمقاصة" اليوم





كتب أحمد عبد الهادى

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى استشكال المقام من وزير الشباب والرياضة ويطالب بوقف الاستمرار فى تنفيذ حكم إعادة مباراة كرة القدم بين الزمالك والمقاصة فى الدورى العام .

اختصم الاستشكال رقم 54385 لسنة 71 قضائية رئيس نادى الزمالك بصفته.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى 20 يونيو الماضى قضت بقبول الدعوى رقم 46451 لسنة 71 المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى للزمالك، ووقف قرار اتحاد كرة القدم المصرى بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .