الجيش اليمنى: نجاح "عملية الفيصل" بتطهير آخر معاقل الإرهاب شرق اليمن





صنعاء (أ ش أ)

أعلنت المنطقة العسكرية الثانية فى الجيش اليمنى، اليوم الأحد، التطهير النهائى لجيوب وأوكار عناصر تنظيم القاعدة الإرهابى فى وادى المسينى بمحافظة حضرموت شرق اليمن، بعد يومين من بدء "عملية الفيصل"، بإسناد من التحالف العربى.

وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج البحسنى - فى بيان نقلته فضائية (العربية الحدث) الإخبارية - إن قوات النخبة الحضرمية، تمكنت وبإسناد جوى قوى لطيران التحالف العربى من اقتحام الموقع الذى كانت تتحصن به عناصر تابعة لتنظيم القاعدة فى وادى المسينى الواقع إلى الغرب من مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت وتطهيره.

وأوضح البحسنى أن الانتصار الذى تحقق كان نتاجا لخطة عسكرية محكمة، ضمن (عملية الفيصل) التى انطلقت ضد تجمعات متبقية لعناصر التنظيم الإرهابى فى مواقع جبلية وعرة بوادى المسينى.

وأكد محاصرة العناصر الإرهابية من كل الجهات لمدة يومين، ومن ثم تنفيذ خطة الاقتحام التى تمت بنجاح واحترافية، لافتا إلى مقتل اثنين من جنود النخبة الحضرمية وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى قتل وأسر العديد من العناصر الإرهابية.

وأضاف أن العمل جار على تمشيط المنطقة وأن عملية الفيصل لازالت مستمرة لحين التأكد من خلو المنطقة أى جيوب تابعة للجماعات الإرهابية.

كان التحالف العربى قد نفذ عملية عسكرية خاطفة نجحت فى طرد مسلحى القاعدة من محافظة حضرموت فى إبريل 2016، بعد أن ظلت مسيطرة عليها لمدة عام، مستغلة الانفلات الأمنى، وتتواجد حاليا جيوب من العناصر الإرهابية فى وادى المسينى الذى يعتبر أهم معاقل تنظيم القاعدة فى حضرموت.