الجيش السورى يعثر على شبكة أنفاق من مخلفات "داعش" بدير الزور





دمشق (أ ش أ)

عثرت قوات الجيش السورى خلال عمليات تمشيط فى المناطق المحررة من مسلحى "داعش" على شبكة جديدة من الأنفاق من مخلفات التنظيم فى منطقة صبيخان بمحافظة دير الزور.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" - اليوم الأحد- أنه تم العثور على أحد الأنفاق فى دير الزور ويقع ضمن جبل الشارة فى حى تشرين ويمتد على مساحة 200 م بعمق 100 متر ويحتوى على 16 غرفة كان يتحصن بها التنظيم، موضحة أن النفق يتشعب لمسافات كبيرة ضمن الأحياء السكنية وبين المنازل وبداخلها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

جدير بالذكر أن الجيش السورى عثر يوم الخميس الماضى، خلال تمشيط الريف الجنوبى الشرقى لمدينة دير الزور على شبكة أنفاق فى الميادين وقرية صبيخان طولها أكثر من 500 م بداخلها مقرات وذخائر متنوعة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى.

ويعمل الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة على استكمال تمشيط ريف دير الزور لتطهيرها من مخلفات إرهابيى "داعش" لضمان عودة آمنة للعائلات المهجرة إلى منازلها.