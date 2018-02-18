الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتحويل جامعة التعليم الإلكترونى الخاصة لـ"أهلية"الأحد، 18 فبراير 2018 02:29 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 71 لسنة 2018 ، بشأن تحويل الجامعة المصرية التعليم الإلكترونى الخاصة إلى جامعة أهلية.
ووفقا للمادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية: "تسمى الجامعة (الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، وتباشر نشاطها طبقا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين الأحرى ذات الصلة، ويجوز إنشاء فروع للجامعة بموافقة مجلس أمنائها بعد اتخاذ القرارات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
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