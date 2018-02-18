"التضامن": مساعدات مادية وعينية لأسر الصيادين المحتجزين فى السودان





كتب مدحت وهبة

قدمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية مساعدات مادية وعينية لأسر الصيادين المحتجزين فى السودان وعددهم 20 أسرة من مركز المطرية.

وقالت غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، في بيان اليوم إنه تم تقديم 2000 جنيه لكل أسرة من أسر الصيادين من مؤسسة التكافل الاجتماعي كما تم تقديم "كرتونة" غذائية ودجاج مقدمة من جمعية رسالة كما تم تقديم 5 كيلوغرام لحم من جمعية الأورمان.

وفي سياق متصل، أوضحت مديرة مديرية التضامن بالدقهلية أماني النادري أن مركز المطرية من المراكز الأكثر احتياجا فى المحافظة لذلك تم وضع خطة لقبول مساعدات أسبوعيا لتغطية كافة الأسر التي تحتاج للدعم والمساعدة فى المطرية، وذلك بالتنسيق و بحضور النائب محمد العثماني نائب المطرية والمنزلة في مجلس النواب.

جدير بالذكر أن الشئون القنصلية بالخارجية المصرية أكدت أن الصيادين بخير وأنه صدر حكم ببراءتهم، وفى انتظار مثول رئيس المركب غدا الإثنين أمام القضاء السوداني ومن المتوقع عودتهم جميعا بالمركب.

وكانت السلطات السودانية قد احتجزت المركب ووجهت لهم اتهامات باختراق المياه الإقليمية السودانية والصيد في محمية طبيعية، والإبحار في مكان قريب من محمية طبيعية.



مساعدات مادية وعينية لأسر الصيادين المحتجزين فى السودان



مساعدات مادية وعينية لأسر الصيادين المحتجزين فى السودان