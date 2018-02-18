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خالد صلاح
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التحالف العربى يقصف بالمدفعية مواقعا للحوثيين جنوب اليمن

الأحد، 18 فبراير 2018 01:03 ص
التحالف العربى يقصف بالمدفعية مواقعا للحوثيين جنوب اليمن قصف - أرشيفية


(أ ش أ)
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قصفت قوات التحالف العربى بالمدفعية مواقع لمليشيات الحوثيين شرق معسكر خالد بن الوليد ومواقع أخرى فى قرية الهاملى فى محافظة تعز جنوب اليمن.

ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فيما تتواصل غارات التحالف على مسلحى القاعدة فى وادى المسينى غرب مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مما أسفر عن قتلى وجرحى وخسائر مادية للقاعدة.

وأوضحت أن قوات النخبة الحضرمية تواصل عملياتها العسكرية لتطهير وادى المسينى من عناصر القاعدة بالتزامن مع عملية مماثلة فى وادى عمد.

وانطلقت "عملية الفيصل" بقيادة قوات التحالف العربى الذى تقوده السعودية وبدعم كبير من القوات الإماراتية لتطهير جيوب وأوكار عناصر تنظيم "القاعدة" فى وادى المسينى من خلال ثلاثة محاور أساسية وبإسناد جوى مكثف.


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